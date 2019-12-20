***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.12.2019 09:59
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce gönderdiği özel durum açıklamalarının dışında yeni bir özel durum bulunmayıp, hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut değildir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804474
BIST
12:13111.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 903,40
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.586
En Düşük
111.041
12:135,9232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0203
|Açılış
|: 5,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9107
12:136,5854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0287
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5758
12:13281,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,29
|Açılış
|: 281,43
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,95
BIST En Aktif Hisseler
|GOODY
|4,08
|108.711.452
|% 13,33
|
|KLNMA
|47,00
|39.158.601
|% 10,85
|
|ATSYH
|0,94
|3.431
|% 9,30
|
|MNDRS
|1,25
|50.570.130
|% 8,70
|
|ESCOM
|1,33
|3.118.091
|% 8,13
|
|GLBMD
|1,62
|10.619.174
|% -14,29
|
|HALKS
|1,98
|206.718
|% -10,00
|
|UZERB
|3,10
|51.073
|% -7,46
|
|OZBAL
|1,64
|3.937.809
|% -6,29
|
|KERVN
|0,50
|81.779
|% -5,66
|
|THYAO
|13,82
|310.824.839
|% 0,44
|
|SISE
|5,24
|182.840.213
|% 1,35
|
|TUPRS
|125,00
|181.967.187
|% 1,87
|
|IPEKE
|7,30
|169.847.321
|% 4,29
|
|KRSTL
|1,78
|142.812.528
|% 1,71
|
|IHLGM
|0,94
|115.284.512
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,78
|142.812.528
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,44
|103.229.569
|% 0,70
|
|ALBRK
|1,39
|87.692.316
|% 1,46
|
|KARSN
|1,57
|94.876.185
|% 3,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6937
|7,7323
|% -0,23
|
|Frank
|6,0182
|6,0544
|% -0,59
|
|Riyal
|1,5741
|1,5820
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,70
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.902
|-4,65
|
|Yarım
|897
|920
|-2,25
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,13
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,49
|66,49
|-0,05
|
Seans Raporu
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