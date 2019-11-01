***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 02.10.2019 tarihli, 2019/65 sayılı duyurusunda, Yeni Pazar Yapısı değişiklikleri nedeniyle şirketimiz payları (BURVA) 04.11.2019 tarihinden itibaren Ana pazar (Grup2)'da sürekli işlem yöntemi ile işlem göreceği duyurulmuştu. Söz konusu duyuruda piyasa yapıcılık faaliyetinin isteğe bağlı olarak yapılacağı, bu durumun işlem yöntemine etkisinin olmayacağı düzenlenmiş olup, bu minvalde piyasa yapıcılığı hizmeti veren Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile imzalanmış olan Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi şirketimiz üst yönetiminin kararı ile karşılıklı olarak fesih edilmiştir.BURVA payları 04.11.2019 tarihinden itibaren piyasa yapıcısı olmadan, sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye devam edecektirKamuoyunun bilgisine sunarız,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796142BIST