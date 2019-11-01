***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2019 16:38
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.10.2019 tarihli, 2019/65 sayılı duyurusunda, Yeni Pazar Yapısı değişiklikleri nedeniyle şirketimiz payları (BURVA) 04.11.2019 tarihinden itibaren Ana pazar (Grup2)'da sürekli işlem yöntemi ile işlem göreceği duyurulmuştu. Söz konusu duyuruda piyasa yapıcılık faaliyetinin isteğe bağlı olarak yapılacağı, bu durumun işlem yöntemine etkisinin olmayacağı düzenlenmiş olup, bu minvalde piyasa yapıcılığı hizmeti veren Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile imzalanmış olan Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi şirketimiz üst yönetiminin kararı ile karşılıklı olarak fesih edilmiştir.
BURVA payları 04.11.2019 tarihinden itibaren piyasa yapıcısı olmadan, sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye devam edecektir
Kamuoyunun bilgisine sunarız,
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796142
BIST
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -5,79
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
18:055,7069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0058
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
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5,7400
En Düşük
5,6999
18:056,3731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
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6,4046
En Düşük
6,3646
18:05277,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,79
|Açılış
|: 277,13
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,57
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.307.481
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.927.037
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.535.399
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.791.426
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.842.124
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.678.964
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.789.134
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.087.987
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,87
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 5,17
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% -0,46
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3702
|7,4072
|% -0,04
|
|Frank
|5,7692
|5,8039
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5176
|1,5252
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-1,90
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|1.841
|1.869
|-2,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|-1,52
|
|Yarım
|886
|909
|-0,73
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,76
|60,76
|1,14
|
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