***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz üretim personelleri için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek madde 2 hükümleri gereği yürürlüğe girmiş olan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanmak üzere yapılan başvurumuz, Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından yapılan uygunluk tespiti sonucunda 9 işçi için, 01.11.2019 tarihinden başlamak ve 29.01.2020 tarihinde sona ermek üzere, uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799776BIST