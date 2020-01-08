***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.01.2020 11:07
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURVA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808828
BIST
12:02112.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -514,32
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
12:025,9741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
12:026,6493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0081
|Açılış
|: 6,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6454
12:02303,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,72
|Açılış
|: 303,61
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,63
|50.674.042
|% 9,65
|
|BURVA
|12,69
|4.170.331
|% 9,11
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|TIRE
|5,47
|120.993.411
|% 8,75
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|IHEVA
|2,50
|31.274
|% -10,71
|
|THYAO
|13,38
|930.087.137
|% -1,25
|
|ASELS
|22,30
|407.599.636
|% -0,45
|
|PETKM
|3,68
|274.300.955
|% -0,54
|
|HALKB
|6,10
|262.415.118
|% 0,99
|
|GARAN
|10,82
|229.566.751
|% 1,79
|
|ALBRK
|1,60
|167.138.923
|% 0,00
|
|PETKM
|3,68
|274.300.955
|% -0,54
|
|THYAO
|13,38
|930.087.137
|% -1,25
|
|KRDMD
|2,57
|146.234.863
|% -1,91
|
|IHLAS
|0,78
|41.713.142
|% -4,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8430
|7,8824
|% 0,40
|
|Frank
|6,1285
|6,1654
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5879
|1,5959
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|8,82
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,52
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|68,56
|68,56
|0,29
|
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