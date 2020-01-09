***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.01.2020 11:14
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810097
BIST
13:20116.801
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 3.924,98
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:205,8777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0371
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:206,5331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0419
|Açılış
|: 6,5220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:20292,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -4,87
|Açılış
|: 292,15
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,54
|9.191.493
|% 18,93
|
|FMIZP
|55,00
|5.359.649
|% 12,24
|
|RYSAS
|4,78
|35.524.470
|% 11,94
|
|PINSU
|2,31
|9.073.896
|% 10,00
|
|BRKO
|0,33
|170.036
|% 10,00
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|BURVA
|12,50
|1.325.766
|% -3,10
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|THYAO
|14,16
|1.397.351.582
|% 4,89
|
|GARAN
|11,91
|420.119.715
|% 7,30
|
|HALKB
|6,31
|371.228.209
|% 3,61
|
|ASELS
|22,84
|363.582.092
|% 2,61
|
|EKGYO
|1,44
|355.558.503
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|355.558.503
|% 3,60
|
|ISGYO
|1,87
|343.953.919
|% 6,86
|
|ODAS
|2,31
|298.866.280
|% 7,44
|
|ALBRK
|1,63
|185.135.991
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,72
|290.306.417
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6331
|7,6714
|% -1,22
|
|Frank
|6,0082
|6,0443
|% -0,79
|
|Riyal
|1,5618
|1,5697
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-12,11
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.967
|-64,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|-66,19
|
|Yarım
|933
|957
|-32,02
|
|Çeyrek
|468
|478
|-16,01
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,38
|65,38
|-0,06
|