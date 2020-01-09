***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.01.2020 14:50
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURVA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810487
BIST
15:45116.812
En Yüksek
|Değişim
|: 3,49%
|| 3.935,85
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:455,8806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0342
|Açılış
|: 5,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:456,5412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0338
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:45292,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -4,12
|Açılış
|: 292,89
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,06
|76.579.037
|% 18,50
|
|ODAS
|2,52
|699.611.222
|% 17,21
|
|CELHA
|7,41
|18.444.500
|% 16,88
|
|RYGYO
|4,75
|76.167.361
|% 16,71
|
|SRVGY
|11,36
|4.541.813
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,94
|5.909.920
|% -4,19
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,11
|1.752.833.233
|% 4,52
|
|ODAS
|2,52
|699.611.222
|% 17,21
|
|GARAN
|11,82
|521.344.971
|% 6,49
|
|PETKM
|3,81
|508.642.973
|% 2,97
|
|EKGYO
|1,45
|507.848.933
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,45
|507.848.933
|% 4,32
|
|ODAS
|2,52
|699.611.222
|% 17,21
|
|ISGYO
|1,87
|402.843.686
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,65
|290.257.688
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,70
|419.925.059
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6372
|7,6755
|% -1,16
|
|Frank
|6,0121
|6,0483
|% -0,73
|
|Riyal
|1,5614
|1,5692
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,69
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,48
|
|Yarım
|935
|959
|-29,74
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,23
|
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