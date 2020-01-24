***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.01.2020 09:30
***BURVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814230
BIST
11:52122.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 117,45
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:525,9369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 5,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9410
En Düşük
5,9236
11:526,5596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:52297,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,11
|Açılış
|: 297,07
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ULUSE
|38,10
|2.770.964
|% 19,96
|
|SAMAT
|2,51
|2.665.738
|% 14,61
|
|KFEIN
|13,88
|67.438.218
|% 13,68
|
|RYSAS
|12,69
|27.028.695
|% 13,51
|
|ESCOM
|2,83
|19.445.589
|% 13,20
|
|QNBFL
|146,90
|8.080
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|332.942
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|57.083
|% -9,93
|
|DOKTA
|58,50
|32.599
|% -5,65
|
|PEKGY
|3,08
|13.949.945
|% -4,94
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|IPEKE
|9,88
|248.941.177
|% 2,70
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|ADESE
|2,40
|208.013.301
|% 3,90
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|ADESE
|2,40
|208.013.301
|% 3,90
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|OZGYO
|1,90
|103.473.605
|% 9,20
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7636
|7,8026
|% -0,02
|
|Frank
|6,0892
|6,1259
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5763
|1,5842
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|-4,04
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,24
|62,24
|0,20
|