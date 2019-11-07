***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER61.863 110.162 172.025 58.547 103.447 161.994GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 61.863 110.162 172.025 58.547 103.447 161.994Teminat Mektupları61.863 110.162 172.025 58.547 103.447 161.994Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler8.888 19.840 28.728 8.991 19.396 28.387Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları52.975 90.322 143.297 49.556 84.051 133.607Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.474.720 210.475 2.685.195 7.063.086 200.636 7.263.722EMANET KIYMETLER16.518 5.820 22.338 5.019.048 5.610 5.024.658Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler10 170 180 10 166 176Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler11.585 4.201 15.786 14.682 4.064 18.746Tahsile Alınan Diğer Kıymetler117 390 507 117 363 480İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler2.187 1.020 3.207 5.002.187 981 5.003.168Emanet Kıymet Alanlar2.619 39 2.658 2.052 36 2.088REHİNLİ KIYMETLER2.457.989 203.555 2.661.544 2.043.825 193.577 2.237.402Menkul Kıymetler1.046 764 1.810 1.046 710 1.756Teminat Senetleri1.074 93.462 94.536 1.475 90.287 91.762Emtia8 0 8 8 0 8Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.352.427 0 2.352.427 1.937.862 0 1.937.862Diğer Rehinli Kıymetler103.321 109.329 212.650 103.321 102.580 205.901Rehinli Kıymet Alanlar113 0 113 113 0 113KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER213 1.100 1.313 213 1.449 1.662BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.536.583 320.637 2.857.220 7.121.633 304.083 7.425.716Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİV-IV-1 315.407 302.723 105.908 142.754Kredilerden Alınan Faizler154.611 170.108 40.050 93.249Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0 0 0Bankalardan Alınan Faizler82.511 77.060 24.708 31.041Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler265 0 116 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler77.784 55.381 40.992 18.380Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 545 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler77.784 54.836 40.992 18.380Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri236 174 42 84FAİZ GİDERLERİ (-)V-IV-2 -164.425 -169.448 -63.468 -81.543Mevduata Verilen Faizler-6.425 -5.297 -2.374 -2.000Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-157.824 -164.090 -61.044 -79.522Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-176 -61 -50 -21İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri0 0 0 0Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ150.982 133.275 42.440 61.211NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ892 435 345 112Alınan Ücret ve Komisyonlar1.347 789 506 296Gayri Nakdi Kredilerden1.254 758 478 289Diğer93 31 28 7Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-455 -354 -161 -184Gayri Nakdi Kredilere-3 -3 -2 -1Diğer-452 -351 -159 -183TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-3 119 -6.544 91 -4.198Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)99 -136 129 -37Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)20 -6.408 -38 -4.161DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-4 9.871 11.897 2.114 1.436FAALİYET BRÜT KÂRI161.864 139.063 44.990 58.561KREDİ KARŞILIKLARI (-)V-IV-5 -10.575 -47.988 -1.822 -15.248PERSONEL GİDERLERİ (-)-24.721 -22.869 -8.988 -7.879DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-6 -14.022 -15.111 -4.465 -4.899NET FAALİYET KARI (ZARARI)112.546 53.095 29.715 30.535BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)112.546 53.095 29.715 30.535SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-7 -26.292 -19.487 -6.353 -10.942Cari Vergi Karşılığı-27.116 -30.883 -6.229 -16.686Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-21 0 -7 21Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi845 11.396 -117 5.723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 86.254 33.608 23.362 19.593DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-8 86.254 33.608 23.362 19.593Grubun Karı (Zararı)86.254 33.608 23.362 19.593Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler460.522 0 0 0 0 0 0 -2.703 0 0 0 0 17.437.226 -17.319.320 67.234 642.959 0 642.959TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye460.522 0 0 0 0 0 -2.703 0 0 0 0 17.437.226 -17.319.320 67.234 642.959 0 642.959Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.608 33.608 0 33.608Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.234 -67.234 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.234 -67.234 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler460.522 0 0 0 0 0 0 -2.703 0 0 0 0 17.437.226 -17.252.086 33.608 676.567 0 676.567Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler460.522 0 0 0 0 0 0 -4.075 0 0 0 0 17.437.226 -17.252.086 86.440 728.027 0 728.027TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye460.522 0 0 0 0 0 0 -4.075 0 0 0 0 17.437.226 -17.252.086 86.440 728.027 0 728.027Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.254 86.254 0 86.254Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -153.674 86.440 -86.440 -153.674 0 -153.674Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.440 -86.440 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -153.674 0 0 -153.674 0 -153.674Dönem Sonu Bakiyeler460.522 0 0 0 0 0 0 -4.075 0 0 0 0 17.283.552 -17.165.646 86.254 660.607 0 660.607Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)534.051 101.663 635.714 485.769 159.895 645.664Nakit ve Nakit Benzerleri531.641 101.663 633.304 483.846 159.895 643.741Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 306 25 331 247 122 369BankalarV-I-3 531.335 101.638 632.973 483.599 159.773 643.372Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-2 2.410 0 2.410 1.923 0 1.923Devlet Borçlanma Senetleri2.410 0 2.410 1.923 0 1.923Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarV-I-11 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)V-I-5 1.108.181 1.534.140 2.642.321 1.146.277 1.258.089 2.404.366Krediler335.838 1.534.140 1.869.978 306.781 1.258.089 1.564.870Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Öl 772.215 839.362 0 839.362Devlet Borçlanma Senetleri772.215 0 772.215 839.362 0 839.362Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Donuk Alacaklar48.835 5.679 54.514 47.091 5.576 52.667Özel Karşılıklar (-)-48.707 -5.679 -54.386 -46.957 -5.576 -52.533SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)V-I-7 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)75.663 0 75.663 50.461 0 50.461MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)619 0 619 510 0 510Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer619 0 619 510 0 510YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞIV-I-13 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-13 25.472 0 25.472 24.648 0 24.648DİĞER AKTİFLERV-I-15 25.220 13.639 38.859 23.151 13.702 36.853VARLIKLAR TOPLAMI1.769.206 1.649.442 3.418.648 1.730.816 1.431.686 3.162.502YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 119.801 91.044 210.845 62.677 30.275 92.952ALINAN KREDİLERV-II-3 0 0 0 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.966 0 1.966 1.935 0 1.935İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-5 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLARV-II-7 111.068 107.502 218.570 104.154 103.883 208.037Genel Karşılıklar50.616 0 50.616 43.305 0 43.305Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı20.034 0 20.034 19.396 0 19.396Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar40.418 107.502 147.920 41.453 103.883 145.336CARİ VERGİ BORCUV-II-8 8.127 0 8.127 9.527 0 9.527ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-10 899.419 1.354.978 2.254.397 852.643 1.206.614 2.059.257Krediler899.419 1.354.978 2.254.397 852.643 1.206.614 2.059.257Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19.981 44.155 64.136 19.907 42.860 62.767ÖZKAYNAKLARV-II-11 660.607 0 660.607 728.027 0 728.027Ödenmiş Sermaye460.522 0 460.522 460.522 0 460.522Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-4.075 0 -4.075 -4.075 0 -4.075Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri17.283.552 0 17.283.552 17.437.226 0 17.437.226Yasal Yedekler26.580 0 26.580 26.580 0 26.580Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler17.256.972 0 17.256.972 17.410.646 0 17.410.646Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 -17.079.392 0 -17.079.392 -17.165.646 0 -17.165.646Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-17.165.646 0 -17.165.646 -17.252.086 0 -17.252.086Dönem Net Kâr veya Zararı86.254 0 86.254 86.440 0 86.440Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.820.969 1.597.679 3.418.648 1.778.870 1.383.632 3.162.502Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)86.254 33.608 23.362 19.593DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)86.254 33.608 23.362 19.593Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı122.286 154.350Alınan Faizler223.583 179.905Ödenen Faizler-48.872 -17.623Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar1.347 789Elde Edilen Diğer Kazançlar9.970 11.761Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.174 538Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-33.358 -28.900Ödenen Vergiler-28.516 -19.780Diğer-4.042 27.660Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim278.755 -74.879Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-388 31.577Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış369 16.183Kredilerdeki Net (Artış) Azalış161.014 -585.899Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.129 -5.925Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-812 1.037Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)118.650 9.220Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.051 458.928Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı401.041 79.471YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları41.253 13.061İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-27.045 -764Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.305 39Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-722.428 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar789.575 14.011Diğer-154 -225FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-452.927 1Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit-299.253 1Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer-153.674 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-369 -16.183Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-11.002 76.350Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar636.756 619.547Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar625.754 695.897http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797287BIST