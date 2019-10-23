***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.10.2019 09:29
***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
AHMET MUTLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat
ÖMER KALAV Genel Müdür Bankacı
MEHMET SAZCI Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ÇAĞRI SEYFİ Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi
YÜCEL KAHRAMAN Baş Hukuk Müşaviri Avukat
İSMET DEMİR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794315
BIST
10:5698.681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 794,54
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.289
En Düşük
98.637
10:565,7890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0194
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8119
En Düşük
5,7751
10:566,4419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0218
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,4689
En Düşük
6,4282
10:56277,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 277,92
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
277,00
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|0,81
|3.471.447
|% 12,50
|
|EGCYH
|0,11
|1.983
|% 10,00
|
|DOKTA
|34,06
|3.690.718
|% 6,77
|
|CRDFA
|1,99
|2.798.806
|% 6,42
|
|TKURU
|12,30
|925.900
|% 5,76
|
|PRZMA
|3,90
|50.799
|% -6,92
|
|YAPRK
|3,80
|1.292
|% -6,86
|
|QNBFL
|23,42
|4.590
|% -6,32
|
|GLBMD
|0,97
|24.935
|% -3,00
|
|SODSN
|7,35
|2.940
|% -2,00
|
|DOAS
|8,89
|126.243.715
|% 3,98
|
|PGSUS
|67,40
|68.853.891
|% -0,30
|
|HALKB
|5,42
|56.964.688
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,22
|42.702.138
|% 0,83
|
|VAKBN
|4,51
|36.339.200
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,22
|42.702.138
|% 0,83
|
|OSTIM
|1,27
|20.616.688
|% 1,60
|
|DOAS
|8,89
|126.243.715
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,40
|25.559.779
|% 2,56
|
|HALKB
|5,42
|56.964.688
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4284
|7,4657
|% -0,38
|
|Frank
|5,8262
|5,8613
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5389
|1,5466
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,23
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,22
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|-4,00
|
|Tam
|1.840
|1.886
|-5,90
|
|Yarım
|889
|912
|-2,86
|
|Çeyrek
|446
|456
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,58
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,43
|59,43
|-0,27
|