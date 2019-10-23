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***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.10.2019 09:29
GÜNCEL HABERLER

***BYR*** BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
AHMET MUTLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat
ÖMER KALAV Genel Müdür Bankacı
MEHMET SAZCI Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ÇAĞRI SEYFİ Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi
YÜCEL KAHRAMAN Baş Hukuk Müşaviri Avukat
İSMET DEMİR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794315


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 0,81 3.471.447 % 12,50  
EGCYH 0,11 1.983 % 10,00  
DOKTA 34,06 3.690.718 % 6,77  
CRDFA 1,99 2.798.806 % 6,42  
TKURU 12,30 925.900 % 5,76  
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Sterlin 7,4284 7,4657 % -0,38  
Frank 5,8262 5,8613 % -0,36  
Riyal 1,5389 1,5466 % -0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.493 1.493 5,23  
Altın Gr. 278 278 0,22  
Cumhuriyet 1.848 1.876 -4,00  
Tam 1.840 1.886 -5,90  
Yarım 889 912 -2,86  
Çeyrek 446 456 -1,43  
Gümüş.Ons 17,56 17,58 0,05  
Gümüş Gr. 3,27 3,27 -0,00  
B. Petrol 59,43 59,43 -0,27  
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