***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10.025.207 8.622.011 3.907.957 3.671.569Satışların Maliyeti-6.589.268 -5.668.188 -2.550.128 -2.415.641TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.435.939 2.953.823 1.357.829 1.255.928BRÜT KAR (ZARAR)3.435.939 2.953.823 1.357.829 1.255.928Genel Yönetim Giderleri-411.314 -315.393 -163.148 -110.438Pazarlama Giderleri-1.485.214 -1.379.307 -509.824 -514.257Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 52.605 136.193 16.471 58.389Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -157.053 -113.764 -17.244 -74.140ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.434.963 1.281.552 684.084 615.482Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 3.869 1.211 614 761Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -2.530 -11.177 635 -554Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -264 -306 -118 -130FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.436.038 1.271.280 685.215 615.559Finansman Gelirleri21 311.476 1.690.500 87.347 886.583Finansman Giderleri21 -561.102 -2.545.846 -59.060 -1.336.851SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.186.412 415.934 713.502 165.291Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-233.009 -169.366 -109.071 -92.949Dönem Vergi (Gideri) Geliri-309.829 -199.565 -103.951 -95.594Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 76.820 30.199 -5.120 2.645SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)953.403 246.568 604.431 72.342DÖNEM KARI (ZARARI)953.403 246.568 604.431 72.342Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-11.751 81.197 47.960 42.983Ana Ortaklık Payları23 965.154 165.371 556.471 29.359Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Zarar) (Tam TL) 23 0,03790000 0,00650000 0,02190000 0,00120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) (Tam TL) 23 0,03790000 0,00650000 0,02190000 0,00120000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.577.870 1.541.994Dönem Karı (Zararı)953.403 246.568Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)953.403 246.568Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.111.674 1.562.035Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler508.953 464.508Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler26.644 1.853Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25.216 1.749Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.102 -11.073Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11, 20 2.530 11.177Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler97.060 71.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler97.060 71.867Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 126.705 159.139Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-105.901 -155.099Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler232.606 314.238Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler112.345 689.603Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 264 306Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler233.009 169.366Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -3.869 -1.211Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler21 10.563 6.604İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-227.094 -288.578Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-763.653 -700.618İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-158.427 -103.566İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-605.226 -597.052Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-180.905 -425.563Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler717.464 837.603İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)167.202 147.169İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)550.262 690.434Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.837.983 1.520.025Ödenen Faiz7 -266.800 -275.826Alınan Faiz105.901 155.099Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-50.802 -29.499Vergi İadeleri (Ödemeleri)-184.935 17.428Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)136.523 154.767YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-612.502 -594.109Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.309 9.907Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-653.509 -617.818Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -585.705 -612.027Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -67.804 -5.791Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20.698 13.802FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-608.626 -547.562Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.089.659 915.371Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -1.258.910 -1.407.297Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.248 -52.024Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-109.969 222.768Ödenen Temettüler18 -300.158 -226.380YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)356.742 400.323Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi77.520 1.222.245NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)434.262 1.622.568DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.289.734 3.874.702DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.723.996 5.497.270Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.723.996 2.289.734 3.874.702Finansal Yatırımlar5 465 21.163 0Türev Araçlar0 152Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar152Stoklar985.959 803.952 563.847Peşin Ödenmiş Giderler9 275.516 191.115 174.118İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler275.516 191.115 174.118Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar111.483 150.196 110.429Diğer Dönen Varlıklar17 270.217 298.066 249.358İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar270.217 298.066 249.358ARA TOPLAM5.891.874 4.537.246 5.705.260TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.891.874 4.537.246 5.705.260DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar36.052 38.013 12.602İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar36.052 38.013 12.602Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar11 6.735.719 6.489.084 5.257.963Kullanım Hakkı Varlıkları11 194.107 131.362 138.943Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.827.636 2.688.881 2.226.549Şerefiye13 815.861 819.446 719.392Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.011.775 1.869.435 1.507.157Peşin Ödenmiş Giderler247.808 258.476 191.784İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 247.808 258.476 191.784Ertelenmiş Vergi Varlığı22 95.860 10.911 1.648Diğer Duran Varlıklar17 0 643 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 643 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.137.182 9.617.370 7.829.489TOPLAM VARLIKLAR16.029.056 14.154.616 13.534.749KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 406.990 212.258 79.875İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar406.990 212.258 79.875Banka Kredileri405.228 210.448 78.283Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.762 1.810 1.592Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 971.955 733.726 2.745.166İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları971.955 733.726 2.745.166Banka Kredileri924.056 706.358 2.716.799Kiralama İşlemlerinden Borçlar47.899 27.368 28.367Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar2.000.483 1.294.354 955.589İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 478.746 328.134 244.587İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.521.737 966.220 711.002Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar38.727 34.743 39.593Diğer Borçlar8 454.935 288.103 232.418İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar454.935 288.103 232.418Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar6 5.132 13.485 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5.132 13.485Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü72.559 10.932 4.842Kısa Vadeli Karşılıklar87.836 58.251 66.061Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar87.836 58.251 66.061Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 51.110 50.125 32.380İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler51.110 50.125 32.380ARA TOPLAM4.089.727 2.695.977 4.155.924TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.089.727 2.695.977 4.155.924UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.853.702 4.158.301 3.323.403İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 3.853.702 4.158.301 3.323.403Banka Kredileri3.680.757 4.022.525 3.190.310Kiralama İşlemlerinden Borçlar172.945 135.776 133.093Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar62.201 46.985 35.180İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 57.372 40.782 29.100İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.829 6.203 6.080Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar108.764 82.548 72.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar108.764 82.548 72.307Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 583.267 548.695 407.915Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler213.008 198.020 117.572İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 213.008 198.020 117.572TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.820.942 5.034.549 3.956.377TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.910.669 7.730.526 8.112.301ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.302.388 5.598.544 4.720.799Ödenmiş Sermaye18 254.371 254.371 254.371Sermaye Düzeltme Farkları18 -8.559 -8.559 -8.559Paylara İlişkin Primler (İskontolar)214.241 214.241 214.241Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-3.928 -4.748 22.353Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.247 -10.247 -10.801Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.247 -10.247 -10.801Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.029 -20.029 -20.583Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.782 9.782 9.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.054.758 3.016.730 2.233.418Yabancı Para Çevrim Farkları3.389.901 3.161.714 2.208.371Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-335.143 -144.984 25.047Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-335.143 -144.984 25.047Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 184.044 155.300 136.553Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.652.554 1.660.270 1.643.156Net Dönem Karı veya Zararı965.154 321.186 236.067Kontrol Gücü Olmayan Paylar815.999 825.546 701.649TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.118.387 6.424.090 5.422.448TOPLAM KAYNAKLAR16.029.056 14.154.616 13.534.749Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 22.353 -20.583 9.782 2.208.338 25.047 136.553 1.656.568 237.627 4.735.738 703.855 5.439.593Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler33 -13.412 -1.560 -14.939 -2.206 -17.145Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.208.371 1.643.156 236.067 4.720.799 701.649 5.422.448Transferler18.747 -18.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.017.304 -59.300 236.067 -70.696 2.123.375 409.833 2.533.208Dönem Karı (Zararı)165.371 165.371 81.197 246.568Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.017.304 -59.300 236.067 -236.067 1.958.004 328.636 2.286.640Kar Payları-200.190 -200.190 -26.190 -226.380Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)8.739 8.739 -8.739 0Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 31.092 -20.583 9.782 4.225.675 -34.253 155.300 1.660.286 165.371 6.652.723 1.076.553 7.729.276Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -4.748 -20.029 9.782 3.162.108 -144.984 155.300 1.675.242 326.778 5.619.502 831.234 6.450.736Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-394 -14.972 -5.592 -20.958 -5.688 -26.646Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar3.161.714 1.660.270 321.186 5.598.544 825.546 6.424.090Transferler28.744 -28.744Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)228.187 -190.159 321.186 643.968 1.003.182 -8.727 994.455Dönem Karı (Zararı)965.154 965.154 -11.751 953.403Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)228.187 -190.159 321.186 -321.186 38.028 3.024 41.052Kar Payları-300.158 -300.158 -300.158Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)820 820 -820 0Dönem Sonu Bakiyeler254.371 -8.559 214.241 -3.928 -20.029 9.782 3.389.901 -335.143 184.044 1.652.554 965.154 6.302.388 815.999 7.118.387Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)953.403 246.568 604.431 72.342DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar41.052 2.286.640 -104.081 1.485.203Yabancı Para Çevrim Farkları231.211 2.345.940 -62.612 1.598.415Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)231.211 2.345.940 -62.612 1.598.415Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-188.270 -25.633 -40.055 -96.686Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-188.270 -25.633 -40.055 -96.686Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.889 -33.667 -1.414 -16.526Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.889 -33.667 -1.414 -16.526DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.052 2.286.640 -104.081 1.485.203TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)994.455 2.533.208 500.350 1.557.545Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-8.727 409.833 50.988 288.667Ana Ortaklık Payları