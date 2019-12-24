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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.12.2019 16:44
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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Coca - Cola İçecek Grup Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Yeşim Tohma 31 Aralık 2019 itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak olup, Sn. Çiçek Özgüneş 1 Ocak 2020 itibarıyla Yatırımcı İlişkileri ve Hazine Direktörlüğü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerine atanmıştır. Sn. Özgüneş, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (belge no 203839) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme (belge no 701482) lisanslarına sahip olup, Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışacak ve Mali İşler Direktörü  Andriy Avramenko'ya raporlayacaktır. Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804996


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Altın Gr. 285 285 0,75  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.880 1.927 9,85  
Yarım 909 932 4,76  
Çeyrek 456 466 2,39  
Gümüş.Ons 17,58 17,61 0,16  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 0,03  
B. Petrol 66,75 66,75 0,36  
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