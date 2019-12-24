***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCoca - Cola İçecek Grup Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Yeşim Tohma 31 Aralık 2019 itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak olup, Sn. Çiçek Özgüneş 1 Ocak 2020 itibarıyla Yatırımcı İlişkileri ve Hazine Direktörlüğü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerine atanmıştır. Sn. Özgüneş, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (belge no 203839) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme (belge no 701482) lisanslarına sahip olup, Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışacak ve Mali İşler Direktörü Andriy Avramenko'ya raporlayacaktır. Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804996BIST