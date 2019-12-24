***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2019 16:44
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Coca - Cola İçecek Grup Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Yeşim Tohma 31 Aralık 2019 itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak olup, Sn. Çiçek Özgüneş 1 Ocak 2020 itibarıyla Yatırımcı İlişkileri ve Hazine Direktörlüğü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerine atanmıştır. Sn. Özgüneş, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (belge no 203839) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme (belge no 701482) lisanslarına sahip olup, Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışacak ve Mali İşler Direktörü Andriy Avramenko'ya raporlayacaktır. Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804996
BIST
16:56113.258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.082,58
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
16:565,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
16:566,5999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
16:56285,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,91
|Açılış
|: 285,14
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,18
|85.997.063
|% 15,70
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.838.907
|% 14,91
|
|MNDRS
|1,40
|107.444.737
|% 12,90
|
|ITTFH
|4,05
|91.612.629
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,02
|845.933.263
|% 1,74
|
|HALKB
|5,96
|487.306.138
|% 4,56
|
|PETKM
|3,75
|407.195.934
|% 0,81
|
|IPEKE
|7,99
|395.797.488
|% 1,65
|
|KOZAA
|10,23
|362.008.634
|% 2,51
|
|IHLGM
|1,13
|255.898.076
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,47
|256.738.408
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.191.863
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,23
|272.195.588
|% 5,19
|
|PETKM
|3,75
|407.195.934
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6796
|7,7181
|% 0,03
|
|Frank
|6,0360
|6,0724
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5809
|1,5889
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|4,43
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,75
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
|