***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin uzun vadeli gelişim planları doğrutusunda organizasyon yapımızda 1 Nisan 2020 itibarıyla değişiklik olacaktır. Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü görevini yürütmekte olan Tugay Keskin, 1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Operasyonlar Direktörü (Chief Operating Officer) görevine getirilmiştir. Keskin, Türkiye Genel Müdürü sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek olup, CCI bünyesindeki tüm ülke genel müdürleri doğrudan Keskin'e raporlayacaktır. CCI'a 1993 yılında katılan Tugay Keskin, Türkiye Satış Direktörü (2007-2011), Türkiye Ticari Direktörü (2011-2014), Ticari Mükemmellik Direktörü (2014-2016) ve CCI Türkiye Genel Müdürü (2017-2018) pozisyonlarını da içeren çeşitli görevler üstlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809695BIST