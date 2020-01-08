***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2020 19:54
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin uzun vadeli gelişim planları doğrutusunda organizasyon yapımızda 1 Nisan 2020 itibarıyla değişiklik olacaktır. Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü görevini yürütmekte olan Tugay Keskin, 1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Operasyonlar Direktörü (Chief Operating Officer) görevine getirilmiştir. Keskin, Türkiye Genel Müdürü sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek olup, CCI bünyesindeki tüm ülke genel müdürleri doğrudan Keskin'e raporlayacaktır. CCI'a 1993 yılında katılan Tugay Keskin, Türkiye Satış Direktörü (2007-2011), Türkiye Ticari Direktörü (2011-2014), Ticari Mükemmellik Direktörü (2014-2016) ve CCI Türkiye Genel Müdürü (2017-2018) pozisyonlarını da içeren çeşitli görevler üstlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809695
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9051
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0677
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9003
18:056,5656
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,0918
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,5610
18:05295,84
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -6,05
|Açılış
|: 295,84
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
295,53
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.413.450
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.532.746
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|BURVA
|12,90
|9.537.874
|% 10,92
|
|VKING
|2,87
|16.136.197
|% 10,81
|
|PAGYO
|6,02
|92.269.074
|% -16,74
|
|CRDFA
|2,46
|327.297
|% -14,88
|
|DAGI
|2,78
|46.939.975
|% -7,33
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|IHGZT
|5,15
|143.322
|% -6,36
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|HALKB
|6,09
|592.480.896
|% 0,83
|
|GARAN
|11,10
|543.065.989
|% 4,42
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7101
|7,7487
|% -1,31
|
|Frank
|6,0397
|6,0761
|% -1,41
|
|Riyal
|1,5693
|1,5771
|% -1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-13,89
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,15
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,45
|65,45
|-2,82
|