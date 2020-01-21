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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.01.2020 09:28
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***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

The Coca-Cola Company ("TCCC") ile CCI'ın portföyündeki anında tüketilmeye hazır olmayan çay markası Doğadan'ın satış ve dağıtım modeli üzerine müzakereler başlamıştır. Mevcut durumda Doğadan'ın üretimi TCCC bünyesinde gerçekleştirilirken CCI, Türkiye ve Azerbaycan'da satış ve dağıtımdan sorumludur. Bu konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuya duyurulacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813667


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