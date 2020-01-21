***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2020 09:28
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
The Coca-Cola Company ("TCCC") ile CCI'ın portföyündeki anında tüketilmeye hazır olmayan çay markası Doğadan'ın satış ve dağıtım modeli üzerine müzakereler başlamıştır. Mevcut durumda Doğadan'ın üretimi TCCC bünyesinde gerçekleştirilirken CCI, Türkiye ve Azerbaycan'da satış ve dağıtımdan sorumludur. Bu konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813667
BIST
10:55122.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -534,71
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.307
En Düşük
121.504
10:555,9300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0118
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
10:556,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
10:55297,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,08
|Açılış
|: 297,65
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|89,35
|5.147.364
|% 14,99
|
|ISGSY
|5,46
|114.191.234
|% 12,11
|
|GARFA
|6,52
|22.262.037
|% 10,88
|
|IZTAR
|2,90
|16.269
|% 10,06
|
|EPLAS
|18,61
|118.062
|% 9,99
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|IZMDC
|8,25
|41.136
|% -9,24
|
|THYAO
|14,82
|476.456.621
|% -1,72
|
|ISFIN
|4,30
|276.470.859
|% -0,69
|
|GUSGR
|2,56
|173.639.873
|% 3,23
|
|EKGYO
|1,70
|149.354.125
|% 1,19
|
|PETKM
|4,09
|146.704.411
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,70
|149.354.125
|% 1,19
|
|GUSGR
|2,56
|173.639.873
|% 3,23
|
|ISFIN
|4,30
|276.470.859
|% -0,69
|
|ODAS
|1,82
|86.352.724
|% 2,47
|
|GSDHO
|2,00
|88.869.686
|% 4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6879
|7,7265
|% 0,16
|
|Frank
|6,1021
|6,1388
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5754
|1,5834
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-3,48
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|-0,56
|
Seans Raporu
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