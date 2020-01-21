***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarThe Coca-Cola Company ("TCCC") ile CCI'ın portföyündeki anında tüketilmeye hazır olmayan çay markası Doğadan'ın satış ve dağıtım modeli üzerine müzakereler başlamıştır. Mevcut durumda Doğadan'ın üretimi TCCC bünyesinde gerçekleştirilirken CCI, Türkiye ve Azerbaycan'da satış ve dağıtımdan sorumludur. Bu konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813667BIST