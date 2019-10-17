***CCOLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.10.2019 16:55
***CCOLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 16.10.2019
İlgili Şirketler CCOLA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özgörkey Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793778
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