***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2020 11:29
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812016
BIST
13:51120.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.713,48
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
13:515,8595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0174
|Açılış
|: 5,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
13:516,5172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0203
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
13:51292,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -2,69
|Açılış
|: 292,17
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,49
|67.530.589
|% 19,20
|
|AYEN
|4,28
|85.133.957
|% 17,58
|
|RYSAS
|6,73
|95.258.047
|% 17,25
|
|RYGYO
|6,07
|71.046.384
|% 15,40
|
|GLBMD
|2,61
|1.097.455
|% 14,98
|
|NIBAS
|5,00
|4.573
|% -5,12
|
|KERVN
|0,53
|373.504
|% -3,64
|
|UZERB
|2,17
|8.051
|% -2,69
|
|BRYAT
|77,85
|5.972.008
|% -2,32
|
|FMIZP
|60,60
|4.902.520
|% -2,26
|
|THYAO
|14,67
|1.233.812.605
|% 1,87
|
|PETKM
|4,02
|745.250.618
|% 2,81
|
|HALKB
|6,67
|456.515.270
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,94
|364.776.935
|% 3,52
|
|EKGYO
|1,57
|312.973.993
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,57
|312.973.993
|% 3,29
|
|PETKM
|4,02
|745.250.618
|% 2,81
|
|KRDMD
|2,94
|364.776.935
|% 3,52
|
|ALBRK
|1,73
|196.089.290
|% 1,76
|
|IEYHO
|0,71
|61.663.145
|% 2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5865
|7,6246
|% -0,83
|
|Frank
|5,9980
|6,0341
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5568
|1,5647
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,08
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-19,59
|
|Yarım
|931
|955
|-9,48
|
|Çeyrek
|467
|478
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|-0,04
|