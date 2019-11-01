***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -3.760.426 1.227.307 9.242.351 10.765.070 42.616.670 42.616.670Transferler948.285 9.816.785 -10.765.070 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.133.887 9.133.887 9.133.887Kar Payları-5.280.000 0 -5.280.000 -5.280.000Dönem Sonu Bakiyeler18 16.500.000 8.642.368 -3.760.426 2.175.592 13.779.136 9.133.887 46.470.557 46.470.557Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 54.935.200Transferler1.730.498 16.642.133 -18.372.631 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.683 -3.511.506 -3.504.823 -3.504.823Kar Payları-10.000.000 0 -10.000.000 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler18 16.500.000 8.642.368 -4.538.909 11.065 3.906.090 20.421.269 -3.511.506 41.430.377 41.430.377Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.220.555 18.174.080Dönem Karı (Zararı)-3.511.506 9.133.887Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.051.804 21.146.150Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 12 10.177.180 4.530.548Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler731.735 -86.840Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 807.079 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -75.344 -86.840Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.696.406 1.256.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13, 15 2.638.720 1.194.212Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -24.700 -11.750Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7, 13 82.386 73.647Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.775.202 399.905Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -173.688 -272.513Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 1.938.017 475.122Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 77.571 727.397Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -66.698 -530.101Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.078.649 12.986.850Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -407.368 2.454.968Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -395.390Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 0 -395.390İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.299.120 -5.227.075Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.736.004 -27.093.933Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.582.581 -4.899.888Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.499.448 -43.055.356Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.466.121 69.696.226Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler651.032 125.876Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.839.418 25.052.962Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13, 15 -1.618.863 -835.837Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 0 -911.134Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -5.131.911YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.527.723 -20.763.109Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 477.916Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -9.527.723 -21.241.025FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.878.862 -4.947.331Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri185.858.962 76.110.942Kredilerden Nakit Girişleri165.695.757 66.512.157Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri20.163.205 9.598.785Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-188.109.539 -75.553.826Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-151.880.075 -66.799.794Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-36.229.464 -8.754.032Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.863.956 0Ödenen Temettüler-10.000.000 -5.280.000Ödenen Faiz-1.938.017 -507.831Alınan Faiz173.688 283.384YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)813.970 -7.536.360NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)813.970 -7.536.360DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.948.073 11.215.051DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.762.043 3.678.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.762.043 2.948.073Ticari Alacaklar82.459.569 70.608.215İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 365.777 526.671İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 82.093.792 70.081.544Diğer Alacaklar2.774.471 999.599İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.774.471 999.599Stoklar9 64.336.763 58.384.294Peşin Ödenmiş Giderler16 2.433.230 1.208.793Diğer Dönen Varlıklar17 9.659.012 7.575.525ARA TOPLAM165.425.088 141.724.499TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR165.425.088 141.724.499DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 20.087 20.087Maddi Duran Varlıklar11 60.823.807 62.419.577Kullanım Hakkı Varlıkları10 714.825 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.454.924 1.992.261Peşin Ödenmiş Giderler16 173.201 0Ertelenmiş Vergi Varlığı25 400.687 0Diğer Duran Varlıklar17 732.346 405.762TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.319.877 64.837.687TOPLAM VARLIKLAR232.744.965 206.562.186KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar68.637.960 67.843.481İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar68.637.960 67.843.481Banka Kredileri5 68.637.960 53.173.433Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 0 14.670.048Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları767.849 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları113.763 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 113.763 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları654.086 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 654.086 0Ticari Borçlar107.458.746 71.059.323İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 107.458.746 71.059.323Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 1.049.569 2.131.897Diğer Borçlar1.779.303 330.739İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7, 27 1.779.303 330.739Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 1.547.363 1.629.177Kısa Vadeli Karşılıklar824.724 348.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 692.338 273.656Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 132.386 74.700Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 179.113 92.890ARA TOPLAM182.244.627 143.435.863TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER182.244.627 143.435.863UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.957 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.957 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.957 0Uzun Vadeli Karşılıklar9.066.004 8.184.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 9.066.004 8.184.442Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 0 6.681TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.069.961 8.191.123TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER191.314.588 151.626.986ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.430.377 54.935.200Ödenmiş Sermaye18 16.500.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları18 8.642.368 8.642.368Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.538.909 -4.538.909Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.538.909 -4.538.909Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -4.538.909 -4.538.909Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.065 4.382Yabancı Para Çevrim Farkları11.065 4.382Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.906.090 2.175.592Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.421.269 13.779.136Net Dönem Karı veya Zararı-3.511.506 18.372.631TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.430.377 54.935.200TOPLAM KAYNAKLAR232.744.965 206.562.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 243.570.088 243.330.844 79.393.717 79.002.484Satışların Maliyeti19 -215.385.241 -187.254.030 -72.987.556 -57.490.806TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.184.847 56.076.814 6.406.161 21.511.678BRÜT KAR (ZARAR)28.184.847 56.076.814 6.406.161 21.511.678Genel Yönetim Giderleri20 -11.577.299 -9.243.316 -4.077.670 -3.427.810Pazarlama Giderleri20 -15.752.189 -9.513.099 -5.955.154 -3.139.390Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -2.474.336 -775.435 -1.100.973 -336.202Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 15.602.425 62.359.815 4.531.213 44.016.335Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -12.298.081 -74.373.676 -2.017.777 -54.776.796ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.685.367 24.531.103 -2.214.200 3.847.815Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 395.390 0 126.214FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.685.367 24.926.493 -2.214.200 3.974.029Finansman Giderleri24 -5.604.241 -13.337.638 2.800.643 -9.199.634SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.918.874 11.588.855 586.443 -5.225.605Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 407.368 -2.454.968 87.287 1.159.013Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 -2.577.661 0 1.338.608Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 407.368 122.693 87.287 -179.595SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.511.506 9.133.887 673.730 -4.066.592DÖNEM KARI (ZARARI)-3.511.506 9.133.887 673.730 -4.066.592Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.511.506 9.133.887 673.730 -4.066.592Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) 26 -0,21000000 0,55000000 0,04000000 -0,25000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.683 0 23.098 0Yabancı Para Çevrim Farkları6.683 0 23.098 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.683 0 23.098 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.504.823 9.133.887 696.828 -4.066.592Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.504.823 9.133.887 696.828 -4.066.592http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796258BIST