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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.10.2019 19:34
GÜNCEL HABERLER

***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/08/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un 16 Ekim 2019 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında Selim Baybaş'ın istifasından boşalan Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Abdurrahman Serdar Seylam'ın atanmasına karar verilmiştir.
1959 yılında Pazar ören de doğmuş, orta öğrenimini 1973 yılında Göztepe Ortaokulu'nda, lise öğrenimini 1976 yılında Fenerbahçe Lisesi'nde, Lisans öğrenimini 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Ön Asya Dilleri Bölümü'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına Otokar AŞ'de Land Rover Yedek Parça bölümünde başlamış, Temsa AŞ'de Yedek Parça Şefliği'ne devam etmiş, Ditaş AŞ.'de Satış/İhracat Müdürü, GMT Ltd'de Ortak Yönetici ve Delpar AŞ'de Genel Müdür sorumluluğunu üstlenmiştir. 2003 yılının Ekim ayından bu yana Şirketimizde görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.





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