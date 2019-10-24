***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2019 10:38
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794467
BIST
14:31101.203
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.418,25
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.234
En Düşük
100.384
14:315,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0360
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7728
En Düşük
5,7300
14:316,4261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4281
En Düşük
6,3791
14:31275,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,89
|Açılış
|: 275,98
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,62
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|206.951
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|6.325.689
|% 19,96
|
|IHEVA
|1,99
|27.462.857
|% 19,88
|
|GEDIK
|4,98
|5.526.200
|% 15,28
|
|RALYH
|6,80
|15.542
|% 12,03
|
|EGCYH
|0,10
|4.377
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|2.861
|% -7,14
|
|TKURU
|11,75
|1.293.120
|% -4,55
|
|UZERB
|1,11
|1.219
|% -4,31
|
|MMCAS
|0,90
|5.891
|% -4,26
|
|THYAO
|12,04
|756.552.005
|% 1,18
|
|GARAN
|9,85
|441.280.342
|% 2,60
|
|AKBNK
|7,34
|393.759.258
|% 1,94
|
|ASELS
|18,41
|245.430.877
|% 1,38
|
|KRDMD
|2,26
|183.518.031
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,26
|183.518.031
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,21
|97.241.020
|% 9,01
|
|ISFIN
|2,43
|174.336.308
|% 4,29
|
|IHYAY
|0,91
|66.930.283
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,27
|88.699.548
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4034
|7,4406
|% 0,27
|
|Frank
|5,7915
|5,8263
|% 0,47
|
|Riyal
|1,5307
|1,5384
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|-1,65
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.831
|1.859
|-4,00
|
|Tam
|1.820
|1.865
|-8,79
|
|Yarım
|880
|902
|-4,25
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,13
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,01
|
|B. Petrol
|61,05
|61,05
|-0,12
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