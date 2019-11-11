***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 237.000.000 -21.202 -25.700.000 11.677.210 -65.169.290 12.406.320 -205.056 -35.353.547 35.558.603 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23-25 -333.752 -49.555.138 -43.972.298 -7.479.469 -51.451.767Sermaye Arttırımı23.941.270 23.941.270Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)18 21.202 -7.845 23.622 36.979 37.021 74.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış18 0 -758.572 16.057.464 -1.359.881 221.595 -145.163 -3.777.617 16.341.823 4.214.466 20.556.289Dönem Sonu Bakiyeler237.000.000 0 -19.596.003 10.910.793 -49.111.826 16.757.975 -3.015.776 147.214 -90.340.138 -49.555.138 53.197.101 37.797.834 90.994.935Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 8.076.420 -3.802.532 60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796Transferler-251.670 -25.278.680 25.530.350 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23-25 -753.973 33.250.698 32.496.725 -1.181.727 31.314.998Dönem Sonu Bakiyeler237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 7.824.750 -4.556.505 60.158 -101.185.627 33.250.698 159.161.864 -6.915.070 152.246.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.699.532 -54.906.152Dönem Karı (Zararı)32.785.911 -61.118.545Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32.785.911 -61.118.545Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.840.420 59.412.925Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 5.732.147 5.875.101Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 , 17 1.057.195 1.809.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 , 22 1.558.154 -183.608Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 , 22 6.204.431 37.173.884Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11.762.848 16.295.811İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 11.762.848 16.295.811Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -474.355 -1.557.263İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-54.348.963 -53.200.532Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -77.074.711 117.410Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.594.535 6.242.609Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,10 35.973.405 -41.649.473Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 947.916 -12.622.184Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -5.351.817 2.132.108Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,10 -7.249.221 -7.421.002Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.277.368 -54.906.152Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -1.577.836 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.885.149 -5.512.461Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 4.706.165Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 479.063 5.554.843Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -2.364.212 -15.773.469FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.517.462 69.893.905Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 23.941.270İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 15.924.124Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 74.000Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 15.850.124Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.517.462 30.028.511YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.331.845 9.475.292NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.331.845 9.475.292DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.343.431 3.332.314DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.675.276 12.807.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.675.276 1.343.431Ticari Alacaklar36.985.554 35.391.019İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,9 0 868.755İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 36.985.554 34.522.264Diğer Alacaklar96.268.019 130.566.040İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 96.022.750 127.972.471İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 245.269 2.593.569Stoklar11 22.920.012 23.867.928Peşin Ödenmiş Giderler612.803 1.131.748İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 612.803 1.131.748Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 23.026 14.130Diğer Dönen Varlıklar14 1.242.969 490.194ARA TOPLAM161.727.659 192.804.490TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR161.727.659 192.804.490DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 98.490.881 21.416.170Diğer Alacaklar1.077.706 2.995.816İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 1.077.372 2.995.482İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 334 334Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 11.237.043 22.999.891Maddi Duran Varlıklar91.081.156 94.402.058Maddi Olmayan Duran Varlıklar77.320 129.061Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.012.011 482.384TOPLAM DURAN VARLIKLAR202.976.117 142.425.380TOPLAM VARLIKLAR364.703.776 335.229.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 44.023.340 32.855.865Ticari Borçlar43.687.141 49.038.958İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,9 10.034.051 2.466.925İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 33.653.090 46.572.033Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.870.424 2.176.152Diğer Borçlar38.788.985 39.218.182İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 38.784.774 39.209.597İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 4.211 8.585Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)411.409 755.203İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 411.409 755.203Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 364.804 949.592Kısa Vadeli Karşılıklar3.313.645 3.302.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.313.645 3.302.586Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 841.131 1.757.027ARA TOPLAM134.300.879 130.053.565TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER134.300.879 130.053.565UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 66.648.354 74.740.213Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 50.173Uzun Vadeli Karşılıklar11.507.749 9.454.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 11.507.749 9.454.123TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER78.156.103 84.244.509TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER212.456.982 214.298.074ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar159.161.864 126.665.139Ödenmiş Sermaye18 237.000.000 237.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 10.455.864 10.455.864Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18 -23.687.474 -23.687.474Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.268.245 4.273.888Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.268.245 4.273.888Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 7.824.750 8.076.420Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -4.556.505 -3.802.532Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 60.158 60.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -101.185.627 -75.906.947Net Dönem Karı veya Zararı25 33.250.698 -25.530.350Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 -6.915.070 -5.733.343TOPLAM ÖZKAYNAKLAR152.246.794 120.931.796TOPLAM KAYNAKLAR364.703.776 335.229.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 115.727.271 122.805.852 38.396.131 37.777.108Satışların Maliyeti19 -105.411.082 -101.207.621 -37.069.573 -28.573.992TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.316.189 21.598.231 1.326.558 9.203.116BRÜT KAR (ZARAR)10.316.189 21.598.231 1.326.558 9.203.116Genel Yönetim Giderleri