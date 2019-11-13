***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
13.11.2019 16:48
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 05.11.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuz tarafından 237.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 237.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 474.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, ekte yer alan izahname taslağının onaylanması için 13/11/2019 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798709
BIST
18:05105.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.599,13
|Açılış
|: 104.475
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|Önceki Kapanış
|: 103.781
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105.518
En Düşük
104.409
18:055,7461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
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|Açılış
|: 5,7470
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|Önceki Kapanış
|: 5,7590
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5,7708
En Düşük
5,7394
18:056,3518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 6,3450
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|Önceki Kapanış
|: 6,3400
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6,3311
18:05271,37
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|: -0,16%
|| -0,44
|Açılış
|: 271,37
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|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.748.180
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|31.039.107
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|609.996
|% 14,94
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|METRO
|1,85
|73.281.911
|% -19,91
|
|PRZMA
|3,49
|408.696
|% -11,20
|
|EUYO
|1,13
|19.650.362
|% -8,13
|
|GOZDE
|3,93
|24.932.179
|% -4,84
|
|ETILR
|2,84
|104.428
|% -4,70
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|GARAN
|9,95
|547.653.643
|% 2,16
|
|PGSUS
|74,95
|353.768.235
|% 0,33
|
|SISE
|4,46
|313.761.630
|% -0,45
|
|ASELS
|19,12
|307.610.624
|% 0,84
|
|KARSN
|1,32
|161.977.462
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|KRDMD
|2,34
|184.809.326
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3998
|7,4369
|% 0,26
|
|Frank
|5,7857
|5,8206
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5285
|1,5362
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-2,13
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|0,49
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Seans Raporu
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17:56
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