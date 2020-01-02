***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin 16.10.2015 tarihinde Odea Bank A.Ş.'den kullandığı 19.000.000USD tutarındaki yatırım kredisinin 11. taksiti olan 617.056,40 USD bugün (02.01.2020) ödenmiştir. Yapılan ödemenin 500.000 USD tutarındaki kısmı anapara, 117.056,40 USD tutarındaki kısmı ise faiz ödemesi olup, taksit ödemesi sonrasında kalan borç miktarı 12.315.452 USD'dir.Saygılarımızla,Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806900BIST