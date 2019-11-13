***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









vanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 237.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 474.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CEMAS, TRECMAS00010 237.000.000 237.000.000,000 100,00000 1,00 CEMAS, TRECMAS00010 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 237.000.000 237.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 13.11.2019Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 05.11.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuz tarafından 237.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 237.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 474.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, izahname taslağının onaylanması için 13/11/2019 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798684BIST