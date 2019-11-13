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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.11.2019 15:48
GÜNCEL HABERLER


vanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 237.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 474.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CEMAS, TRECMAS00010 237.000.000 237.000.000,000 100,00000 1,00 CEMAS, TRECMAS00010 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 237.000.000 237.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 13.11.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 05.11.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuz tarafından 237.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 237.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 474.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, izahname taslağının onaylanması için 13/11/2019 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798684


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PINSU 2,04 18.434.755 % 12,09  
DERIM 4,40 19.652.999 % 9,73  
AYEN 3,05 140.176.700 % 9,32  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3487 7,3856 % -0,75  
Frank 5,7782 5,8130 % -0,31  
Riyal 1,5270 1,5346 % -0,60  
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Altın Gr. 271 271 -0,37  
Cumhuriyet 1.799 1.827 6,00  
Tam 1.789 1.834 2,18  
Yarım 865 887 1,05  
Çeyrek 434 443 0,53  
Gümüş.Ons 16,90 16,93 0,10  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,00  
B. Petrol 62,38 62,38 0,32  
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