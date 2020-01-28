***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 237.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 474.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CEMAS, TRECMAS00010 237.000.000 237.000.000,000 100,00000 1,00 CEMAS, TRECMAS00010 Hamiline CEMAS(RÜÇHAN), TRRCMAS00020Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 237.000.000 237.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.01.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.02.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 13.11.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 23.01.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 30.01.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 29.01.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Artırımı İzahnamesi ile 27.01.2020 tarihinde yaptığımız "Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri" konulu duyurusunda yer alan Pay Alım Bedellerinin yatırılacağı QNB Finansbank A.Ş. Kadıköy Rıhtım Şubesi nezdinde açılan hesabın IBAN numarası sehven yanlış yazılmış olup, doğrusu IBAN: TR79 0011 1000 0000 0089 9890 90 ‘dır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814671BIST