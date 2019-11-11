***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.11.2019 19:08
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
FARUK BOSTANCI SERMAYE PİYASASI. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ.KURUMSAL YÖNETİM KOORDİNATÖRÜ 03122314066 Sermaye Piyasası Faal.İleri Düzey. Kurumsal Yönetim Derecelendirme. Sermaye Piyasasında Bağımsız Den.. Kredi Derecelendirme.Türev Araçlar. Gayri Menkul Değerleme Uzm. 203649/700265/800197/600291/301126/401002
SÜLEYMAN ÇELİK MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 0386 234 80 80
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798206
BIST
11:49103.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 696,81
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
103.923
En Düşük
103.452
11:495,7763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7667
11:496,3706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3620
11:49269,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,46
|Açılış
|: 269,72
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.253.813
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,35
|122.071.528
|% 16,38
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|
|EDIP
|1,08
|8.907.605
|% 12,50
|
|AKENR
|0,74
|29.916.117
|% 10,45
|
|KLNMA
|39,44
|1.493.001
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,43
|41.067.268
|% -6,52
|
|SELEC
|5,57
|4.462.958
|% -5,59
|
|HATEK
|5,42
|2.853.169
|% -4,91
|
|YATAS
|6,01
|13.949.703
|% -4,75
|
|THYAO
|13,30
|682.136.775
|% 2,39
|
|ASELS
|19,11
|219.999.116
|% 1,76
|
|PGSUS
|68,20
|167.129.991
|% 3,18
|
|OZGYO
|1,35
|122.071.528
|% 16,38
|
|KOZAA
|8,90
|102.300.344
|% 1,83
|
|IEYHO
|0,43
|41.067.268
|% -6,52
|
|OZGYO
|1,35
|122.071.528
|% 16,38
|
|THYAO
|13,30
|682.136.775
|% 2,39
|
|CEMAS
|1,20
|60.135.164
|% 9,09
|
|AKENR
|0,74
|29.916.117
|% 10,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3927
|7,4298
|% -0,07
|
|Frank
|5,7855
|5,8203
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5360
|1,5437
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.452
|1.453
|-2,39
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,42
|62,42
|0,24
|