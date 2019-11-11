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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.11.2019 19:08
GÜNCEL HABERLER

***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
FARUK BOSTANCI SERMAYE PİYASASI. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ.KURUMSAL YÖNETİM KOORDİNATÖRÜ 03122314066 Sermaye Piyasası Faal.İleri Düzey. Kurumsal Yönetim Derecelendirme. Sermaye Piyasasında Bağımsız Den.. Kredi Derecelendirme.Türev Araçlar. Gayri Menkul Değerleme Uzm. 203649/700265/800197/600291/301126/401002
SÜLEYMAN ÇELİK MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 0386 234 80 80




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798206


BIST



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En Yüksek
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103.452
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARSAN 2,88 10.253.813 % 20,00  
OZGYO 1,35 122.071.528 % 16,38  
ISBTR 25.656,50 256.565 % 15,00  
EDIP 1,08 8.907.605 % 12,50  
AKENR 0,74 29.916.117 % 10,45  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3927 7,4298 % -0,07  
Frank 5,7855 5,8203 % -0,07  
Riyal 1,5360 1,5437 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.452 1.453 -2,39  
Altın Gr. 270 270 -0,48  
Cumhuriyet 1.803 1.831 5,00  
Tam 1.794 1.839 3,69  
Yarım 867 890 1,79  
Çeyrek 435 445 0,89  
Gümüş.Ons 16,73 16,75 -0,12  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 -0,02  
B. Petrol 62,42 62,42 0,24  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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