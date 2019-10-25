***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2019 18:15
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 100.975.680 -3.390.418 37.881 12.688.520 87.583.208 90.962.085 288.856.956 288.856.956
Transferler
4.775.023 86.187.062 -90.962.085 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.298.735 134.457.283 133.158.548 133.158.548
Dönem Karı (Zararı)
134.457.283 134.457.283 134.457.283
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.298.735 -1.298.735 -1.298.735
Kar Payları
19 -5.939.743 -5.939.743 -5.939.743
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -4.689.153 37.881 17.463.543 167.830.527 134.457.283 416.075.761 416.075.761
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 100.975.680 -5.060.602 37.881 17.463.543 167.830.527 146.269.830 427.516.859 427.516.859
Transferler
7.747.862 138.521.968 -146.269.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.839.315 41.934.001 40.094.686 40.094.686
Dönem Karı (Zararı)
41.934.001 41.934.001 41.934.001
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.839.315 -1.839.315 -1.839.315
Kar Payları
19 -10.097.568 -10.097.568 -10.097.568
Dönem Sonu Bakiyeler
100.975.680 -6.899.917 37.881 25.211.405 296.254.927 41.934.001 457.513.977 457.513.977
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
148.099.157 96.949.578
Dönem Karı (Zararı)
41.934.001 134.457.283
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.934.001 134.457.283
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.340.490 51.839.121
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 14.726.837 11.736.660
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.297.822 837.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.109.255 837.752
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 188.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
153.988 727.253
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -175.042 -323.648
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 329.030 1.050.901
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.017.194 553.211
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6-22 -1.017.194 553.211
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.659.345 36.543.521
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.519.692 1.440.724
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.519.692 1.440.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
89.544.580 -69.358.558
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.405.832 -76.062.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 30.404.908 -76.062.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.708.292 40.262.324
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 21.141.267 25.465.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 7.567.025 14.797.212
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 32.346.691 -54.496.350
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.176.494 16.307.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -36.831 31.702
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -4.139.663 16.275.710
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.260.259 4.630.696
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 300 315
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.259.959 4.630.381
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
149.819.071 116.937.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -595.809 -644.856
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -1.124.105 -19.343.412
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.045.306 -34.316.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.991 12
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 31.991 12
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.077.297 -34.316.662
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -24.679.169 -31.052.443
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.398.128 -3.264.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.011.881 -62.102.785
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.086.462 50.111.415
Kredilerden Nakit Girişleri
7 23.086.462 50.111.415
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.000.775 -106.274.457
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -50.000.775 -106.274.457
Ödenen Temettüler
18 -10.097.568 -5.939.743
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.041.970 530.143
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.041.970 530.143
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.263.633 20.534.907
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 100.305.603 21.065.050
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 100.305.603 16.263.633
Ticari Alacaklar
115.904.752 146.639.614
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 115.904.752 146.638.690
Diğer Alacaklar
4.175.476 31.310.836
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 3.810.875 24.952.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 364.601 6.358.694
Stoklar
10 143.001.214 175.347.905
Peşin Ödenmiş Giderler
3.255.138 6.184.926
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.255.138 6.184.926
Diğer Dönen Varlıklar
6.645.013 5.288.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.645.013 5.288.432
ARA TOPLAM
373.287.196 381.035.346
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
373.287.196 381.035.346
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9.224.238 8.207.044
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 9.224.238 8.207.044
Diğer Alacaklar
360 85
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 360 85
Maddi Duran Varlıklar
145.532.843 134.629.851
Arazi ve Arsalar
12 1.962.547 1.962.547
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 228.080 282.614
Binalar
12 12.352.687 12.203.722
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 100.826.927 103.159.916
Taşıtlar
12 83.683 192.904
Mobilya ve Demirbaşlar
12 3.860.380 4.016.428
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 26.218.539 12.811.720
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.752.290 3.856.508
Diğer Haklar
13 3.380.097 335.532
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 346.846 344.659
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 25.347 3.176.317
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 6.989.879 7.006.336
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
165.499.610 153.699.824
TOPLAM VARLIKLAR
538.786.806 534.735.170
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.086.462 40.000.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.086.462 40.000.775
Banka Kredileri
7 23.086.462 40.000.775
Ticari Borçlar
34.619.671 38.971.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 9.544 46.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 34.610.127 38.924.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.779.662 2.241.118
Diğer Borçlar
741 588
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 741 441
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
147
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.477.557 2.043.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 3.477.557 2.043.355
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
787.808 616.924
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 787.808 616.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.019.777 1.714.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.019.777 1.714.734
ARA TOPLAM
66.771.678 85.588.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.771.678 85.588.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.000.000
Banka Kredileri
7 10.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.501.151 11.629.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 14.501.151 11.629.610
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.501.151 21.629.610
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.272.829 107.218.311
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
457.513.977 427.516.859
Ödenmiş Sermaye
18 100.975.680 100.975.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.862.036 -5.022.721
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.862.036 -5.022.721
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -6.899.917 -5.060.602
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 37.881 37.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.211.405 17.463.543
Yasal Yedekler
18 25.211.405 17.463.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 296.254.927 167.830.527
Net Dönem Karı veya Zararı
25 41.934.001 146.269.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
457.513.977 427.516.859
TOPLAM KAYNAKLAR
538.786.806 534.735.170
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 526.936.268 561.102.713 163.746.502 221.288.715
Satışların Maliyeti
19 -452.968.857 -401.071.467 -147.678.205 -143.626.921
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.967.411 160.031.246 16.068.297 77.661.794
BRÜT KAR (ZARAR)
73.967.411 160.031.246 16.068.297 77.661.794
Genel Yönetim Giderleri
20 -10.767.991 -8.144.173 -3.985.021 -2.476.283
Pazarlama Giderleri
20 -23.482.443 -24.876.378 -7.413.262 -10.787.190
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -4.192.368 -3.170.680 -2.507.429 -799.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 17.420.605 66.785.434 1.925.699 44.013.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -11.896.198 -10.207.993 -5.763.676 -6.672.404
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.049.016 180.417.456 -1.675.392 100.939.991
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 25.985.430 18.720.798 7.524.137 9.779.735
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -19.840.459 -11.576.548 -7.949.026 -6.741.551
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.193.987 187.561.706 -2.100.281 103.978.175
Finansman Giderleri
23 -3.600.641 -16.560.902 -843.063 -3.423.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.593.346 171.000.804 -2.943.344 100.554.447
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.659.345 -36.543.521 864.120 -21.961.395
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.124.105 -37.452.265 1.260.711 -22.028.917
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -535.240 908.744 -396.591 67.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.934.001 134.457.283 -2.079.224 78.593.052
DÖNEM KARI (ZARARI)
25 41.934.001 134.457.283 -2.079.224 78.593.052
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25 41.934.001 134.457.283 -2.079.224 78.593.052
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,41500000 1,33200000 -0,02100000 0,77800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.839.315 -1.298.735 -667.528 161.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.358.096 -1.665.045 -855.805 207.395
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 518.781 366.310 188.277 -45.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 518.781 366.310 188.277 -45.627
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.839.315 -1.298.735 -667.528 161.768
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.094.686 133.158.548 -2.746.752 78.754.820
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.094.686 133.158.548 -2.746.752 78.754.820
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794922
BIST