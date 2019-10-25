***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 100.975.680 -3.390.418 37.881 12.688.520 87.583.208 90.962.085 288.856.956 288.856.956Transferler4.775.023 86.187.062 -90.962.085 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.298.735 134.457.283 133.158.548 133.158.548Dönem Karı (Zararı)134.457.283 134.457.283 134.457.283Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.298.735 -1.298.735 -1.298.735Kar Payları19 -5.939.743 -5.939.743 -5.939.743Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -4.689.153 37.881 17.463.543 167.830.527 134.457.283 416.075.761 416.075.761Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 100.975.680 -5.060.602 37.881 17.463.543 167.830.527 146.269.830 427.516.859 427.516.859Transferler7.747.862 138.521.968 -146.269.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.839.315 41.934.001 40.094.686 40.094.686Dönem Karı (Zararı)41.934.001 41.934.001 41.934.001Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.839.315 -1.839.315 -1.839.315Kar Payları19 -10.097.568 -10.097.568 -10.097.568Dönem Sonu Bakiyeler100.975.680 -6.899.917 37.881 25.211.405 296.254.927 41.934.001 457.513.977 457.513.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI148.099.157 96.949.578Dönem Karı (Zararı)41.934.001 134.457.283Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41.934.001 134.457.283Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.340.490 51.839.121Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 14.726.837 11.736.660Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.297.822 837.752Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.109.255 837.752Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 188.567Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler153.988 727.253Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -175.042 -323.648Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 329.030 1.050.901Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.017.194 553.211Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6-22 -1.017.194 553.211Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 1.659.345 36.543.521Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.519.692 1.440.724Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 1.519.692 1.440.724İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler89.544.580 -69.358.558Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.405.832 -76.062.640İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 30.404.908 -76.062.640Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler28.708.292 40.262.324İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 21.141.267 25.465.112İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 7.567.025 14.797.212Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 32.346.691 -54.496.350Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.176.494 16.307.412İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -36.831 31.702İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -4.139.663 16.275.710Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.260.259 4.630.696İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 300 315İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.259.959 4.630.381Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları149.819.071 116.937.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -595.809 -644.856Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -1.124.105 -19.343.412YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.045.306 -34.316.650Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri31.991 12Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 31.991 12Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.077.297 -34.316.662Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -24.679.169 -31.052.443Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.398.128 -3.264.219FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.011.881 -62.102.785Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23.086.462 50.111.415Kredilerden Nakit Girişleri7 23.086.462 50.111.415Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.000.775 -106.274.457Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -50.000.775 -106.274.457Ödenen Temettüler18 -10.097.568 -5.939.743YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)84.041.970 530.143NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)84.041.970 530.143DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.263.633 20.534.907DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 100.305.603 21.065.050Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 100.305.603 16.263.633Ticari Alacaklar115.904.752 146.639.614İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 115.904.752 146.638.690Diğer Alacaklar4.175.476 31.310.836İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 3.810.875 24.952.142İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 364.601 6.358.694Stoklar10 143.001.214 175.347.905Peşin Ödenmiş Giderler3.255.138 6.184.926İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 3.255.138 6.184.926Diğer Dönen Varlıklar6.645.013 5.288.432İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6.645.013 5.288.432ARA TOPLAM373.287.196 381.035.346TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR373.287.196 381.035.346DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9.224.238 8.207.044Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 9.224.238 8.207.044Diğer Alacaklar360 85İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 360 85Maddi Duran Varlıklar145.532.843 134.629.851Arazi ve Arsalar12 1.962.547 1.962.547Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 228.080 282.614Binalar12 12.352.687 12.203.722Tesis, Makine ve Cihazlar12 100.826.927 103.159.916Taşıtlar12 83.683 192.904Mobilya ve Demirbaşlar12 3.860.380 4.016.428Yapılmakta Olan Yatırımlar12 26.218.539 12.811.720Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.752.290 3.856.508Diğer Haklar13 3.380.097 335.532Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 346.846 344.659Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 25.347 3.176.317Ertelenmiş Vergi Varlığı24 6.989.879 7.006.336TOPLAM DURAN VARLIKLAR165.499.610 153.699.824TOPLAM VARLIKLAR538.786.806 534.735.170KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23.086.462 40.000.775İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.086.462 40.000.775Banka Kredileri7 23.086.462 40.000.775Ticari Borçlar34.619.671 38.971.207İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 9.544 46.375İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 34.610.127 38.924.832Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.779.662 2.241.118Diğer Borçlar741 588İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 741 441İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar147Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.477.557 2.043.355İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 3.477.557 2.043.355Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar787.808 616.924Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 787.808 616.924Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.019.777 1.714.734İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.019.777 1.714.734ARA TOPLAM66.771.678 85.588.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.771.678 85.588.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.000.000Banka Kredileri7 10.000.000Uzun Vadeli Karşılıklar14.501.151 11.629.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 14.501.151 11.629.610TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.501.151 21.629.610TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER81.272.829 107.218.311ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar457.513.977 427.516.859Ödenmiş Sermaye18 100.975.680 100.975.680Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.862.036 -5.022.721Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.862.036 -5.022.721Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -6.899.917 -5.060.602Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 37.881 37.881Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.211.405 17.463.543Yasal Yedekler18 25.211.405 17.463.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 296.254.927 167.830.527Net Dönem Karı veya Zararı25 41.934.001 146.269.830TOPLAM ÖZKAYNAKLAR457.513.977 427.516.859TOPLAM KAYNAKLAR538.786.806 534.735.170Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 526.936.268 561.102.713 163.746.502 221.288.715Satışların Maliyeti19 -452.968.857 -401.071.467 -147.678.205 -143.626.921TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)73.967.411 160.031.246 16.068.297 77.661.794BRÜT KAR (ZARAR)73.967.411 160.031.246 16.068.297 77.661.794Genel Yönetim Giderleri20 -10.767.991 -8.144.173 -3.985.021 -2.476.283Pazarlama Giderleri20 -23.482.443 -24.876.378 -7.413.262 -10.787.190Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -4.192.368 -3.170.680 -2.507.429 -799.564Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 17.420.605 66.785.434 1.925.699 44.013.638Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -11.896.198 -10.207.993 -5.763.676 -6.672.404ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.049.016 180.417.456 -1.675.392 100.939.991Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 25.985.430 18.720.798 7.524.137 9.779.735Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -19.840.459 -11.576.548 -7.949.026 -6.741.551FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.193.987 187.561.706 -2.100.281 103.978.175Finansman Giderleri23 -3.600.641 -16.560.902 -843.063 -3.423.728SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.593.346 171.000.804 -2.943.344 100.554.447Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.659.345 -36.543.521 864.120 -21.961.395Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.124.105 -37.452.265 1.260.711 -22.028.917Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -535.240 908.744 -396.591 67.522SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.934.001 134.457.283 -2.079.224 78.593.052DÖNEM KARI (ZARARI)25 41.934.001 134.457.283 -2.079.224 78.593.052Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25 41.934.001 134.457.283 -2.079.224 78.593.052Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,41500000 1,33200000 -0,02100000 0,77800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.839.315 -1.298.735 -667.528 161.768Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.358.096 -1.665.045 -855.805 207.395Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 518.781 366.310 188.277 -45.627Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 518.781 366.310 188.277 -45.627Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.839.315 -1.298.735 -667.528 161.768TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.094.686 133.158.548 -2.746.752 78.754.820Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.094.686 133.158.548 -2.746.752 78.754.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794922BIST