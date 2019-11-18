***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.08.2019 tarihli açıklamamızdaYatırım teşvik belgesi kapsamında, yurtdışından satın alınan Mercedes Benz üretim hattı montajının tamamlandığı, Ağustos-2019 sonuna doğru yeni üretim hattımızda Mercedes Benz ve mevcut denge çubuğu üretim hattımızda da MAN firması için, denge çubuğu üretim denemelerine başlanıldığı bildirilmiş idi.Mercedes Benz ve mevcut denge çubuğu üretim hattımızda da MAN firması için denge çubuğu üretim denemeleri devam etmekte olup 2020 yılı ilk çeyreğinde üretime geçilmesi planlanmaktadır.Ayrıca MAN firması için üretilecek denge çubuğu için 2020 yılı sonuna doğru üretim hattı montajının yapılması ve deneme üretimine başlanılması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799477BIST