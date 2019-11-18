***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2019 17:16
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.08.2019 tarihli açıklamamızda
Yatırım teşvik belgesi kapsamında, yurtdışından satın alınan Mercedes Benz üretim hattı montajının tamamlandığı, Ağustos-2019 sonuna doğru yeni üretim hattımızda Mercedes Benz ve mevcut denge çubuğu üretim hattımızda da MAN firması için, denge çubuğu üretim denemelerine başlanıldığı bildirilmiş idi.
Mercedes Benz ve mevcut denge çubuğu üretim hattımızda da MAN firması için denge çubuğu üretim denemeleri devam etmekte olup 2020 yılı ilk çeyreğinde üretime geçilmesi planlanmaktadır.
Ayrıca MAN firması için üretilecek denge çubuğu için 2020 yılı sonuna doğru üretim hattı montajının yapılması ve deneme üretimine başlanılması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799477
BIST
18:05106.846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.466,47
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
107.222
En Düşük
105.902
18:055,7418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7169
18:056,3642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3281
18:05271,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,67
|Açılış
|: 271,54
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,73
En Düşük
268,02
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|50.683.986
|% 19,90
|
|HURGZ
|1,27
|134.244.870
|% 19,81
|
|BTCIM
|3,26
|38.068.314
|% 15,60
|
|KLNMA
|50,95
|27.563.971
|% 14,91
|
|MTRYO
|1,58
|15.310.961
|% 14,49
|
|METRO
|1,53
|130.097.332
|% -17,30
|
|KLGYO
|2,89
|131.281.528
|% -9,97
|
|CRDFA
|1,93
|11.504.065
|% -8,53
|
|UMPAS
|0,52
|38.097
|% -5,45
|
|ATSYH
|0,96
|49.557
|% -4,00
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|GARAN
|10,14
|651.233.093
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TUPRS
|123,80
|411.471.327
|% 0,41
|
|ASELS
|19,28
|402.243.669
|% 0,84
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,38
|298.126.291
|% 1,71
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TSKB
|0,99
|109.800.366
|% 6,45
|
|EKGYO
|1,36
|150.223.389
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4182
|7,4554
|% 0,40
|
|Frank
|5,7868
|5,8216
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5256
|1,5332
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|4,28
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,69
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,09
|62,09
|-1,21
|
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