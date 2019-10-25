***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERGÜN KAĞITÇIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 21.03.1996 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.- Ares Çimento A.Ş. -Tasfiye Halinde Tunçkül Çimento A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0.06 Bağımsız Üye Değil Hayır -MUSTAFA CÜNEYT PEKMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.08.1987 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Murahhas Üye) Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır -İSMAİL TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 13.05.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Atakule GYO A.Ş. - Tarman Dış Ticaret A.Ş. - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. - İpekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Çimento A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır 1 Bağımsız Üye Değil Hayır -MEHMET CELAL GÖKÇEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 25.03.2003 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi Bplas Bursa Plastik A.Ş.- Bemsa A.Ş.- B.E.R.K. Radyo TV A.Ş.- Norm Çevre Tek.A.Ş.- Stepin Tasarım A.Ş.- Zeytursan A.Ş.- Aquila Aviation Gmbh - Bursa Uzay ve Havacılık Eğitimi A.ş, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - BPO B-Plas Plastic Omnium A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bemteks Tekstil Ltd. Şti. - Buriş A.Ş.- Gökçen San.Tic.Ltd.Şti. - Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır 1.1 Bağımsız Üye Değil Hayır -HİDAYET NALAN TÜZEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 14.01.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bursa Çimento Fabrikası A.Ş- Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.- Bursa Beton A.Ş.-Tasfiye Halinde Tunçkül Çimento A.Ş. - Ares Çimento A.Ş. ve Bursa Agrega A.Ş Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Merkez Hakemi Asil Üyesidir Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır -MUSTAFA TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 22.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekiş Mensucat T.A.Ş.- Tarman Dış Ticaret A.Ş.- Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır -NECATİ GELMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 01.03.1989 İcrada Görevli Değil Denetim Kurulu Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Kuştur Kuşadası Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanı Hayır 0.07 Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiSELAHATTİN SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 20.03.2018 İcrada Görevli Değil - Üniversite ders vermekte Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662360 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıSALİM CAN KARAŞIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 20.03.2018 İcrada Görevli Değil - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Üyesi), Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662360 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794933BIST