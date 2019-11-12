***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 12.000.000 -13.449 28.681 10.073.269 5.343.726 27.432.224 27.432.224Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.343.726 -5.343.726 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.207 9.153.360 9.132.153 9.132.153Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-45.311 -45.311 -45.311Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21 12.000.000 -34.656 28.681 15.371.684 9.153.360 36.519.066 36.519.066Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 12.000.000 -10.837 232.592 13.917.772 10.565.231 36.704.758 36.704.758Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler657.500 9.907.731 -10.565.231 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.880 1.812.307 1.799.427 1.799.427Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı6.800.000 6.800.000 6.800.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)23.882.715 23.882.715 23.882.715Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21 18.800.000 23.882.715 -23.717 890.092 23.825.503 1.812.307 69.186.900 69.186.900Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.896.540 6.904.341Dönem Karı (Zararı)1.812.307 9.153.361Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.812.307 9.153.361Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler224.499 3.188.012Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,20 113.120 141.271Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-58.401 924.752Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -58.401 924.752Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler43.679 50.621Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 43.679 50.621Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-28.329 202.634Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6,10 -177.961 -197.110Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6,10 149.632 399.744Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 1.868.734İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler0 1.868.734Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 141.629 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12.801 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.942.824 -3.908.841Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 75.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.241.805 -2.695.380İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 415.342 -2.372.638İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -3.657.147 -322.742Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler655.505 8.881İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 594.010 348.141İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 61.495 -339.260Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 151.327 -1.758.831Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler988.149 -8.856.431İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 237.811 -1.122.261İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 750.338 -7.734.170Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 281.944 154.549Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.640.969 978.178İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -1.640.969 978.178Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 155.937 7.131.384İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-292.912 1.053.809Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)21 -292.912 1.053.809Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-906.018 8.432.532Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -1.990.522 -1.528.191YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.762 -238.382Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -191.667Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,20 -40.762 -46.715FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.682.715 -45.309Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 30.682.715 -45.309Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30.682.715Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -45.309YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.745.413 6.620.650NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 27.745.413 6.620.650DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 24.016.807 14.465.643DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.762.220 21.086.293Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 51.762.220 24.016.807Ticari Alacaklar18.713.842 15.563.268İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 346.625 771.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 18.367.217 14.791.844Diğer Alacaklar428.535 1.094.040İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.295 596.305İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 426.240 497.735Peşin Ödenmiş Giderler3.909.554 4.060.881İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 3.151.557 3.682.543İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 757.997 378.338Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 489.674Diğer Dönen Varlıklar15 300.330 7.418ARA TOPLAM75.604.155 44.742.414TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR75.604.155 44.742.414DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 9.874.928 9.874.928Diğer Alacaklar31.696 21.696İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 31.696 21.696Maddi Duran Varlıklar19 633.401 375.416Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 90 122Ertelenmiş Vergi Varlığı28 618.142 164.142Diğer Duran Varlıklar15 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.158.257 10.436.304TOPLAM VARLIKLAR86.762.412 55.178.718KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 300.948 0Ticari Borçlar13.593.199 12.783.011İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 1.889.811 1.652.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 11.703.388 11.131.011Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 356.215 74.271Diğer Borçlar351.116 1.992.085İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 351.116 1.992.085Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 839.558 683.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)839.558 683.621Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.244 1.502.092Kısa Vadeli Karşılıklar128.212 117.449Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 128.212 117.449ARA TOPLAM15.570.492 17.152.529TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.570.492 17.152.529UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 42.164 0Uzun Vadeli Karşılıklar222.119 176.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 222.119 176.323Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.740.737 1.145.108TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.005.020 1.321.431TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.575.512 18.473.960ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.186.900 36.704.758Ödenmiş Sermaye21 18.800.000 12.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 23.882.715 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-23.717 -10.837Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.717 -10.837Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -23.717 -10.837Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 890.092 232.592Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 23.825.503 13.917.772Net Dönem Karı veya Zararı1.812.307 10.565.231TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.186.900 36.704.758TOPLAM KAYNAKLAR86.762.412 55.178.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 30.058.399 30.980.024 13.280.414 20.880.703Satışların Maliyeti22 -28.948.401 -18.191.238 -13.606.926 -9.879.518TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.109.998 12.788.786 -326.512 11.001.185BRÜT KAR (ZARAR)1.109.998 12.788.786 -326.512 11.001.185Genel Yönetim Giderleri23 -3.547.054 -3.351.453 -1.005.651 -1.336.016Pazarlama Giderleri23 0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 1.659.514 2.639.267 90.324 -620.680Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -1.325.634 -3.452.115 33.596 -1.440.434ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.103.176 8.624.485 -1.208.243 7.604.055Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 0 -30.000 0 -10.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.103.176 8.594.485 -1.208.243 7.594.055Finansman Gelirleri27 4.934.979 3.392.414 2.227.757 1.947.733Finansman Giderleri27 -504.877 -23.890 -305.356 -8.902SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.326.926 11.963.009 714.158 9.532.886Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-514.619 -2.809.649 -165.096 -2.278.798Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -369.770 -935.611 302.869 -195.705Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -144.849 -1.874.038 -467.965 -2.083.093SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.812.307 9.153.360 549.062 7.254.088DÖNEM KARI (ZARARI)1.812.307 9.153.360 549.062 7.254.088Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.812.307 9.153.360 549.062 7.254.088Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.880 -21.207 9.907 19.501Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -16.100 -26.509 12.384 24.376Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.220 5.302 -2.477 -4.875Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 3.220 5.302 -2.477 -4.875Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.880 -21.207 9.907 19.501TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.799.427 9.132.153 558.969 7.273.589Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.799.427 9.132.153 558.969 7.273.589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798391BIST