***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
02.10.2019 19:49
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
ULUSLARARASI ANKARA MARKA BULUŞMALARI
İhaleyi Açan Taraf
ANKARA TİCARET ODASI
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
08/07/2019
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
30/09/2019
İhale Sonucu
ORTAKLIĞIMIZ TARAFINDAN KAZANILDI
İhale Bedeli
3.250.000 TL+KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
28-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenecek olan "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" Etkinliğinin ajans hizmetine ilişkin olarak yapılan ihaleyi 3.250.000 TL+KDV 'lik teklifiyle Ortaklığımız kazanmıştır. 02.10.2019 tarihi tibariyle Ortaklığımız ve Ankara Ticaret Odası arasında anılan sözleşmenin imzaları tamamlanmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789727
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