***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuULUSLARARASI ANKARA MARKA BULUŞMALARIİhaleyi Açan TarafANKARA TİCARET ODASIİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi08/07/2019İhalenin Sonuçlandığı Tarih30/09/2019İhale SonucuORTAKLIĞIMIZ TARAFINDAN KAZANILDIİhale Bedeli3.250.000 TL+KDVİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar28-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenecek olan "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" Etkinliğinin ajans hizmetine ilişkin olarak yapılan ihaleyi 3.250.000 TL+KDV 'lik teklifiyle Ortaklığımız kazanmıştır. 02.10.2019 tarihi tibariyle Ortaklığımız ve Ankara Ticaret Odası arasında anılan sözleşmenin imzaları tamamlanmıştır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789727BIST