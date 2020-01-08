CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.159,19 % 0,01189343Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.243,47 % 0,0435385Bağımsız Denetim Ücreti2.495,56 % 0,02560474Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.748,64 % 0,02820137Fon Yönetim Ücreti82.102,76 % 0,84238404Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu246,43 % 0,0025284Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.992,42 % 0,08200318TOPLAM GİDERLER100.988,47 % 1,03615366DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.746.476,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809901BIST