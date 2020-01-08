CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.512,65 % 0,01335719Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.848,47 % 0,04281355Bağımsız Denetim Ücreti1.977,86 % 0,01746514Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.903,31 % 0,01680684Fon Yönetim Ücreti96.092,69 % 0,84852945Hisse Senedi Komisyonu645,62 % 0,00570103Tahvil Bono Komisyonu236,79 % 0,00209093Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.752,12 % 0,0596234TOPLAM GİDERLER113.969,51 % 1,00638754DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.324.614,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809902BIST