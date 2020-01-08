CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.769,96 % 0,28126517Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri0 % 0Fon Yönetim Ücreti5.343,32 % 0,84910949Hisse Senedi Komisyonu1.122,9 % 0,17844057Tahvil Bono Komisyonu4,71 % 0,00074847Gecelik Ters Repo Komisyonu38,61 % 0,00613553Vadeli Ters Repo Komisyonu29,93 % 0,00475619Borsa Para Piyasası Komisyonu213,52 % 0,03393056Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.096,13 % 0,65091794TOPLAM GİDERLER12.619,08 % 2,00530392DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ629.285,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809903BIST