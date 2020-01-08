CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.770,21 % 0,25198858Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri0 % 0Fon Yönetim Ücreti5.970,13 % 0,84984525Hisse Senedi Komisyonu389,13 % 0,05539248Tahvil Bono Komisyonu7,51 % 0,00106905Gecelik Ters Repo Komisyonu30 % 0,00427049Vadeli Ters Repo Komisyonu27,21 % 0,00387333Borsa Para Piyasası Komisyonu216,4 % 0,03080444Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.073,98 % 0,57992917TOPLAM GİDERLER12.484,57 % 1,77717278DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ702.496,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809905BIST