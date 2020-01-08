CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.771,19 % 0,23585116Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri0 % 0Fon Yönetim Ücreti6.384,75 % 0,85019151Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12,92 % 0,00172042Gecelik Ters Repo Komisyonu41,26 % 0,00549417Vadeli Ters Repo Komisyonu33,54 % 0,00446618Borsa Para Piyasası Komisyonu304,08 % 0,04049121Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.073,45 % 0,54241945TOPLAM GİDERLER12.621,19 % 1,6806341DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ750.977,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809906BIST