CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.543,64 % 0,01282803Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.622,47 % 0,02331194Bağımsız Denetim Ücreti3.796,08 % 0,01914431Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.710,66 % 0,01367034Fon Yönetim Ücreti168.395,27 % 0,84924731Hisse Senedi Komisyonu668,96 % 0,00337368Tahvil Bono Komisyonu469,48 % 0,00236767Gecelik Ters Repo Komisyonu103,85 % 0,00052373Vadeli Ters Repo Komisyonu95,54 % 0,00048183Borsa Para Piyasası Komisyonu948,66 % 0,00478426Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.405,65 % 0,04743437TOPLAM GİDERLER193.760,26 % 0,97716747DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.828.766,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809909BIST