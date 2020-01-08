CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri89,33 % 0,00659378Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri235,86 % 0,01740972Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri213,4 % 0,01575186Fon Yönetim Ücreti3.482,75 % 0,25707492Hisse Senedi Komisyonu73,11 % 0,00539652Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu49,8 % 0,00367593Vadeli Ters Repo Komisyonu29,2 % 0,00215536Borsa Para Piyasası Komisyonu124,15 % 0,00916398Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu315,72 % 0,02330448Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.129,43 % 0,15718126TOPLAM GİDERLER6.742,75 % 0,49770782DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.354.760,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809910BIST