CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri31,8 % 0,00307672Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri220,28 % 0,02131255Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25,56 % 0,00247298Fon Yönetim Ücreti4.170,46 % 0,40350079Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu26,9 % 0,00260263Gecelik Ters Repo Komisyonu17,55 % 0,001698Vadeli Ters Repo Komisyonu3,88 % 0,0003754Borsa Para Piyasası Komisyonu87,91 % 0,00850548Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.566,26 % 0,15153896TOPLAM GİDERLER6.150,6 % 0,59508351DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.033.569,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809911BIST