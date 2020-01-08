CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri44,69 % 0,00418619Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri220,28 % 0,020634Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.353,8 % 0,12681272Fon Yönetim Ücreti4.551,94 % 0,42638786Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7,58 % 0,00071003Vadeli Ters Repo Komisyonu2,51 % 0,00023512Borsa Para Piyasası Komisyonu34,46 % 0,00322793Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.608,47 % 0,15066808Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.566,21 % 0,14670952TOPLAM GİDERLER9.389,94 % 0,87957144DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.067.558,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809912BIST