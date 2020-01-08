CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.401,39 % 0,0124719Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri6.692,47 % 0,03475814Bağımsız Denetim Ücreti5.189,03 % 0,02694984Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.404,13 % 0,01248613Fon Yönetim Ücreti281.009,76 % 1,45945758Hisse Senedi Komisyonu1.808,54 % 0,00939287Tahvil Bono Komisyonu331,24 % 0,00172033Gecelik Ters Repo Komisyonu91,74 % 0,00047646Vadeli Ters Repo Komisyonu71,9 % 0,00037342Borsa Para Piyasası Komisyonu674,24 % 0,00350175Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.299,54 % 0,06907274TOPLAM GİDERLER313.973,98 % 1,63066118DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.254.397,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809916BIST