CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri928,91 % 0,01226816Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.722,78 % 0,04916694Bağımsız Denetim Ücreti2.325,41 % 0,0307118Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.084,16 % 0,01431855Fon Yönetim Ücreti75.981,9 % 1,00349666Hisse Senedi Komisyonu1.730,73 % 0,02285784Tahvil Bono Komisyonu113,89 % 0,00150415Gecelik Ters Repo Komisyonu569,94 % 0,00752723Vadeli Ters Repo Komisyonu530,88 % 0,00701136Borsa Para Piyasası Komisyonu1.511,78 % 0,01996615Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu361,61 % 0,0047758Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.443 % 0,08509302TOPLAM GİDERLER95.304,99 % 1,25869766DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.571.714,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809917BIST