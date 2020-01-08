CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri37.195,26 % 0,01218956Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.854 % 0,00126303Bağımsız Denetim Ücreti87.331,21 % 0,02862001Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.324,37 % 0,01157643Fon Yönetim Ücreti4.451.434,82 % 1,4588153Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.505,13 % 0,003115Gecelik Ters Repo Komisyonu38.896,18 % 0,01274698Vadeli Ters Repo Komisyonu34.936,47 % 0,01144931Borsa Para Piyasası Komisyonu14.337,34 % 0,0046986Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.228,51 % 0,00433522TOPLAM GİDERLER4.726.043,29 % 1,54880944DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ305.140.397,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809918BIST