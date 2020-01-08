CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri16.773,69 % 0,01232105Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.367,61 % 0,00173912Bağımsız Denetim Ücreti37.650,87 % 0,02765631Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.573,38 % 0,01951938Fon Yönetim Ücreti1.093.319,21 % 0,80309376Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.593,65 % 0,00117061Gecelik Ters Repo Komisyonu122.893,62 % 0,09027107Vadeli Ters Repo Komisyonu115.558,3 % 0,08488294Borsa Para Piyasası Komisyonu3.944,54 % 0,00289745Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.107,11 % 0,00742414TOPLAM GİDERLER1.430.781,98 % 1,05097585DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ136.138.425,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809919BIST