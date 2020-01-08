CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri5.681,62 % 0,00414322Bağımsız Denetim Ücreti38.094,37 % 0,02777965Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.781,21 % 0,01296663Fon Yönetim Ücreti325.040,99 % 0,23703041Hisse Senedi Komisyonu36.933,43 % 0,02693305Tahvil Bono Komisyonu2.877,5 % 0,00209837Gecelik Ters Repo Komisyonu2.608,81 % 0,00190243Vadeli Ters Repo Komisyonu3.553,48 % 0,00259131Borsa Para Piyasası Komisyonu1.652,65 % 0,00120517Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.299,5 % 0,00969843TOPLAM GİDERLER447.523,56 % 0,32634867DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ137.130.499,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809920BIST