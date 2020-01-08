CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.518,05 % 0,01215765Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.776,47 % 0,03024471Bağımsız Denetim Ücreti3.824,95 % 0,03063298Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.521,72 % 0,01218704Fon Yönetim Ücreti125.185,44 % 1,00257586Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu141,25 % 0,00113123Gecelik Ters Repo Komisyonu1.049,22 % 0,00840292Vadeli Ters Repo Komisyonu910,06 % 0,00728842Borsa Para Piyasası Komisyonu2.614,56 % 0,02093929Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.467,34 % 0,08383006TOPLAM GİDERLER151.009,06 % 1,20939015DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.486.380,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809921BIST