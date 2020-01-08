CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.338,45 % 0,01236284Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.552,61 % 0,00574958Bağımsız Denetim Ücreti7.459,02 % 0,027622Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.441,61 % 0,01274486Fon Yönetim Ücreti472.733,28 % 1,75061065Hisse Senedi Komisyonu108.241,84 % 0,40083769Tahvil Bono Komisyonu734,94 % 0,00272161Gecelik Ters Repo Komisyonu2.218,61 % 0,00821589Vadeli Ters Repo Komisyonu2.106,54 % 0,00780087Borsa Para Piyasası Komisyonu3.486,39 % 0,01291069Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu10.721,95 % 0,03970518Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.293,17 % 0,05293001TOPLAM GİDERLER630.328,41 % 2,33421185DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.003.907,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809922BIST