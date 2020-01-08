CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.683,82 % 0,00924845Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.553,61 % 0,00134488Bağımsız Denetim Ücreti33.752,09 % 0,02921749Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.950,45 % 0,0103449Fon Yönetim Ücreti2.022.744,85 % 1,7509884Hisse Senedi Komisyonu29.425,69 % 0,02547234Tahvil Bono Komisyonu1.091,74 % 0,00094506Gecelik Ters Repo Komisyonu10.128,7 % 0,00876791Vadeli Ters Repo Komisyonu9.423,51 % 0,00815746Borsa Para Piyasası Komisyonu4.991,6 % 0,00432098Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu21.685,72 % 0,01877224Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.729,64 % 0,01275071TOPLAM GİDERLER2.172.161,42 % 1,8803308DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ115.520.174,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809923BIST