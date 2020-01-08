CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.932,68 % 0,01240562Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.590,69 % 0,00220914Bağımsız Denetim Ücreti19.412,82 % 0,02696035Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.143,78 % 0,01131001Fon Yönetim Ücreti1.260.410,96 % 1,75044717Hisse Senedi Komisyonu564.667,81 % 0,78420547Tahvil Bono Komisyonu84,97 % 0,00011801Gecelik Ters Repo Komisyonu5.000,82 % 0,00694509Vadeli Ters Repo Komisyonu4.519,84 % 0,00627711Borsa Para Piyasası Komisyonu3.315,2 % 0,00460412Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu10.504,36 % 0,01458836Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.896,56 % 0,02624337TOPLAM GİDERLER1.905.480,49 % 2,6463138DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.005.084,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809924BIST