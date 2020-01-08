CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.135,47 % 0,012114Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.171,47 % 0,04450419Bağımsız Denetim Ücreti2.225,66 % 0,02374491Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri426,45 % 0,00454967Fon Yönetim Ücreti78.935,28 % 0,84213727Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu194,89 % 0,00207922Gecelik Ters Repo Komisyonu682,73 % 0,00728385Vadeli Ters Repo Komisyonu636,18 % 0,00678722Borsa Para Piyasası Komisyonu1.821,63 % 0,01943443Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.989,51 % 0,08523773TOPLAM GİDERLER98.219,27 % 1,04787248DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.373.208,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809925BIST