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CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 23:46
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CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.814,9 % 0,25894941
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
5.954,82 % 0,84963201
Hisse Senedi Komisyonu
215,38 % 0,03073036
Tahvil Bono Komisyonu
3,58 % 0,00051079
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.073,18 % 0,58116015
TOPLAM GİDERLER
12.061,86 % 1,72098272
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
700.870,49 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809908


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PINSU 2,31 9.060.864 % 10,00  
BRKO 0,33 170.036 % 10,00  
RYGYO 4,47 21.196.627 % 9,83  
SRVGY 10,85 2.230.347 % 9,82  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6299 7,6681 % -1,26  
Frank 6,0057 6,0419 % -0,83  
Riyal 1,5613 1,5691 % -0,70  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.546 1.547 -13,44  
Altın Gr. 292 292 -4,69  
Cumhuriyet 1.941 1.970 -61,00  
Tam 1.932 1.980 -64,44  
Yarım 934 958 -31,17  
Çeyrek 468 479 -15,58  
Gümüş.Ons 17,92 17,95 -0,19  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,06  
B. Petrol 65,59 65,59 0,15  
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