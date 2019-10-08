CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100Ters Repo İşlemleri 0-10ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-10ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-40BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-40BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-40Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım ortaklığı payları da dahildirAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-40Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-40DİĞER 0-20 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarıİpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791711BIST